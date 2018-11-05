Ворскла - Карабах: матч будет обслуживать швейцарец Сандро Шерер

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Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікенду
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Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант ДинамоСборная Украины — 19:32 682
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Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює ПольщуМир — 15:30 503
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Григорчук может окончательно покинуть Астану – украинца зовут решить грандиозный кризис Леха КостевичаУкраина — 14:02 498
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"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совістьУкраина — 14:00 1017
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