toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Ворскла - Карабах: матч будет обслуживать швейцарец Сандро Шерер

20:08 16 Читати українською
Ворскла - Карабах: матч будет обслуживать швейцарец Сандро Шерер
Сандро Шерер / Фото: соцсети

Стала известна бригада арбитров на матч 4 тура Лиги Европы между Ворсклой и Карабахом.

В четверг, 8 ноября, Ворскла будет принимать Карабах в рамках 4 тура Лиги Европы.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Обслуживать матч будет швейцарская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен Сандро Шерер, которому будут помогать лайнсмены Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертый рефери Рафаэль Зедер, а также арбитры на линии Ален Бьери и Лукас Фендрих.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
2
дн
:
23
час
:
42
мин
Карабах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Ворскла Ворскла Арбитры Ворскла - Карабах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
42
мин
Атлетико
22:00
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук