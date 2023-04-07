За стражданнями Ворскли в поточному сезоні болісно дивитись. Клуб не домовився з Юрієм Максимовим про контракт, поспішно призначив Віктора Скрипника і навіть підписував легіонерів в обох трансферних вікнах – от тільки усі ці рішення виявились невдалими. Іноземці виявились вкрай слабкими (особливо захисники), кадровий потенціал просів, а стиль нового коуча занадто ризикований для такого складу.

Як наслідок, полтавці підійшли до зустрічі з Інгульцем, маючи 5-матчеву безвиграшну за плечима. Ба більше, в останніх восьми поєдинках команда виграла лишень раз. Навесні у ворота "зелено-білих" ще й забивають по 2-3 голи (тільки Металіст 1925 цього не зробив). Як наслідок, Ворскла тримається всього у двох очках від зони перехідних матчів, а за показником очікуваних пропущених колектив поступається тільки Металісту.

Розгром від Олександрії (0:3) тиждень тому виявився показовим. Навіть Руслан Ротань відмовився від свого стилю й почав грати у стилі Володимира Шарана, закидаючи лонгболи на хід швидким футболістам. Вже всі знають, як бити полтавців – підопічні Віктора Скрипника будуть намагатись високо пресингувати, а значить і підіймати привізну лінію оборони. Ось і забігай за неї.

Прикро, адже в організації позиційних атак "зелено-білі" є одними з найкращих в УПЛ. Якби команда реалізовувала те, що мала, то боролася б за єврокубки – втім, ворскляни недозабили вже 7,08 очікуваних голів. Суперники мають це враховувати. Полтавців бити легко, але потрібна концентрація.

Інгулець на старті сезону славиться нею. Показовим був матч проти Динамо – команда не тільки здобула впевнену перемогу, а й зіграла практично безпомилково у всіх фазах. Наступні поєдинки виявились не настільки крутими, але петровці за чотири весняних тури виграли тричі. Коли борешся за виживання, то вміння чіплятись за результат має більше значення, ніж якість гри – у Львова при Дулубі, наприклад, все виходило навпаки.

І все ж. Перемога над Динамо створила "козакам" крутий фон, от тільки що було далі? Звитяга над "мертвим" Металістом, безапеляційна поразка Чорноморцю та тріумф над Минаєм, здобутий завдяки дурному автоголу та ще більш дурному пенальті на останній секунді. Підопічні Сергія Ковальця явно перебрали в плані очок та результатів.

Якоїсь бази, на якій ґрунтується перевага Інгульця над конкурентами, не існує – а значить є великий ризик звалювання результатів до усередненого показника. Інакше кажучи, вічно фартити не буде. Так заведено у природі футболу – однак на практиці в УПЛ завжди є кілька команд, які жорстоко оверперформлять без покарання з боку суперників. Чи належать петровці до них?

Сьогодні й дізнаємось. Інгулець випереджає Ворсклу на два очки й має прекрасні шанси на виживання. Ще 3-4 перемоги де-факто забезпечать прописку в еліті, тож мотивація у підопічних Сергія Ковальця повинна бити через край. Важливо тільки зберігати концентрацію – полтавці залишаються небезпечними, а потреба в якійсь звитязі у "зелено-білих" стала критичною.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Інгулець

Ворскла: Ісенко – Пердута, Челядін, Хрипчук, Кравець – Павлюк, Скляр – Родрігес, Юрченко, Сефері – Степанюк

Інгулець: Білик – Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков – Кухарук, Кучеренко – Головкін, Одарюк, Козак – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ризикнемо поставити на перемогу Ворскли. В останніх двох турах Інгулець суттєво збавляв оберти, погано виглядаючи на тлі аутсайдерів. Полтавці, звісно, теж зірок з неба не хапали – але команда Віктора Скрипника за більшістю статистичних показників досі входить у топ-5. При кращій реалізації картина у турнірній таблиці була б набагато перспективнішою для "зелено-білих".

Ворскла запорола занадто багато моментів. Не віриться, що це може тривати вічно. Так само не віриться, що оборона залишить полтавців без пропущеного гола, однак за сукупністю всіх факторів тріумф Віктора Скрипника здається більш ймовірним.

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