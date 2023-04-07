За страданиями Ворсклы в текущем сезоне мучительно смотреть. Клуб не договорился с Юрием Максимовым о контракте, поспешно назначил Виктора Скрипника и даже подписывал легионеров в обоих трансферных окнах – вот только все эти решения оказались неудачными. Иностранцы оказались крайне слабыми (особенно защитники), кадровый потенциал просел, а стиль нового коуча слишком рискованный для такого состава.

Как следствие, полтавчане подошли к встрече с Ингульцом, имея 5-матчевую безвыигрышную за плечами. Более того – в последних восьми поединках команда выиграла только раз. Весной в ворота "зелено-белых" еще и забивают по 2-3 гола (только Металлист 1925 этого не сделал). Как следствие, Ворскла держится всего в двух очках от зоны переходных матчей, а по показателю ожидаемых пропущенных коллектив уступает только Металлисту.

Разгром от Александрии (0:3) неделю назад оказался показательным. Даже Руслан Ротань отказался от своего стиля и начал играть в стиле Владимира Шарана, забрасывая лонгболы на ход быстрым футболистам. Уже все знают, как бить полтавчан – подопечные Виктора Скрипника будут пытаться высоко прессинговать, а значит и поднимать привозную линию обороны. Вот и забегай за нее.

Обидно, ведь в организации позиционных атак "зелено-белые" являются одними из лучших в УПЛ. Если бы команда реализовывала то, что имела, то боролась бы за еврокубки – впрочем, ворскляне недозабили уже 7,08 ожидаемых голов. Соперники должны это учитывать. Полтавчан бить легко, но нужна концентрация.

Ингулец на старте сезона славится ею. Показательным был матч против Динамо – команда не только одержала уверенную победу, но и сыграла практически безошибочно во всех фазах. Следующие поединки оказались не столь крутыми, но петровцы за четыре весенних тура выиграли трижды. Когда борешься за выживание, то умение цепляться за результат имеет большее значение, чем качество игры – у Львова при Дулубе, например, все получалось наоборот.

И все же. Победа над Динамо создала "казакам" крутой фон, вот только что было дальше? Победа над "мертвым" Металлистом, безапелляционное поражение Черноморцу и триумф над Минаем – добытый благодаря глупому автоголу и еще более глупому пенальти на последней секунде. Подопечные Сергея Ковальца явно перебрали в плане очков и результатов.

Какой-то базы, на которой основывается преимущество Ингульца над конкурентами, не существует – а значит есть большой риск взваливания результатов к усредненному показателю. Иначе говоря, вечно фартить не будет. Так заведено в природе футбола – однако на практике в УПЛ всегда есть несколько команд, которые жестоко оверперформируют без наказания со стороны соперников. Относятся ли петровцы к ним?

Сегодня и узнаем. Ингулец опережает Ворсклу на два очка и имеет прекрасные шансы на выживание. Еще 3-4 победы де-факто обеспечат прописку в элите, поэтому мотивация у подопечных Сергея Ковальца должна бить через край. Важно только сохранять концентрацию – полтавчане остаются опасными, а потребность в какой-то победе у "зелено-белых" стала критической.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Ингулец

Ворскла: Исенко – Пердута, Челядин, Хрипчук, Кравец – Павлюк, Скляр – Родригес, Юрченко, Сефери – Степанюк

Ингулец: Билык – Нагиев, Ковалев, Поспелов, Смоляков – Кухарук, Кучеренко – Головкин, Одарюк, Козак – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Рискнем поставить на победу Ворсклы. В последних двух турах Ингулец существенно сбавлял обороты, плохо выглядя на фоне аутсайдеров. Полтавчане, конечно, тоже звезд с неба не хватали – но команда Виктора Скрипника по большинству статистических показателей до сих пор входит в топ-5. При лучшей реализации картина в турнирной таблице была бы гораздо более перспективной для "зелено-белых".

Ворскла запорола слишком много моментов. Не верится, что это может продолжаться вечно. Так же не верится, что оборона оставит полтавцев без пропущенного гола, однако по совокупности всех факторов триумф Виктора Скрипника кажется более вероятным.

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