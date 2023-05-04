Матч 24-го туру чемпіонату України 2022/23 між Ворсклою і Динамо проходить у Полтаві на стадіоні ім. О. Бутовського. Стартовий свисток пролунав о 15:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна тільки у додатку Setanta Sports.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Киянам потрібна тільки перемога, адже вони відстають від третьої позиції на 8 очок. Осічка "біло-синіх" з великою ймовірністю означатиме кінець боротьби за бронзу, а відповідно – і за Лігу Європи. Ворскляни ж теоретично можуть навіть зачепитись за єврокубки, адже відставання від п'ятої сходинки становить 7 очок. Втім, для цього потрібно не тільки перемагати Динамо, а й витримати конкуренцію з Кривбасом, Колосом і Олександрією.

Стартові склади

Ворскла: Ісенко – Пердута, Феліпе, Кравець, Бацула – Челядін, Павлюк – Олійник, Сефері, Кане – Степанюк

Запасні: Домолега, Мельник, Крупський, Рамірес, Черниш, Скляр, Кулаковський, Лопес, Нестеренко

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Запасні: Бущан, Моргун, Попов, Перріс, Рамірес, Гармаш, Лонвейк, Царенко, Дубінчак, Гусєв, Волошин, Рамадані