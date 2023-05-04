Ворскла в рамках 24-го тура УПЛ принимает Динамо. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 24-го тура чемпионата Украины 2022/23 между Ворсклой и Динамо проходит в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна только в приложении Setanta Sports.

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Киевлянам нужна только победа, ведь они отстают от третьей позиции на 8 очков. Осечка "бело-синих" с большой вероятностью будет означать конец борьбы за бронзу, а соответственно – и за Лигу Европы. Ворскляне же теоретически могут даже зацепиться за еврокубки, ведь отставание от пятой строчки составляет 7 очков. Впрочем, для этого нужно не только побеждать Динамо, но и выдержать конкуренцию с Кривбассом, Колосом и Александрией.

Стартовые составы

Ворскла: Исенко – Пердута, Фелипе, Кравец, Бацула – Челядин, Павлюк – Олейник, Сефери, Кане – Степанюк

Запасные: Домолега, Мельник, Крупский, Рамирес, Черныш, Скляр, Кулаковский, Лопес, Нестеренко

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Кабаев – Ванат

Запасные: Бущан, Моргун, Попов, Пэррис, Рамирес, Гармаш, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Гусев, Волошин, Рамадани