"Це мій другий чемпіонат Європи. Велика честь – представляти Україну. Усі знають, які зараз часи в нашій країні. Я відчуваю неймовірну відповідальність, але я не переживаю за свою гру. Я багато через що пройшов й у футбольному плані, й у житті. Те, що я зараз перебуваю тут, — заслуга наших воїнів, які боронять Україну. Це неймовірні люди, які своєю сміливістю беруть усе. Я дуже дякую їм.

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Є велика різниця порівняно з минулим Євро, адже зараз у нашій країні повномасштабна війна. Зараз ти завжди думаєш про те, щоб твої близькі були в безпеці. Це не може не тиснути на кожного з нас, але це й додає мотивації робити на полі все, що ми можемо.

Для нас це буде дуже емоційний момент. Коли бачиш українські прапори на стадіоні й розумієш, що відбувається вдома, це важко передати словами. Кожен день важкий, щодня помирають люди. Хочу подякувати всім, хто підтримує нас, хто дає нам можливість грати. Це важливо не лише для футболу в Україні, а й для життів. Ми розуміємо, де знаходимося й що маємо робити. Перед початком матчу буде емоційний момент, але нам потрібно зберігати холоднокровність і викластися на сто відсотків.

Мірча Луческу — мій перший тренер у великому футболі. Хочу подякувати йому, адже він заклав фундамент у моїй кар'єрі, багато чого дав.

Збірна Румунії? На мій погляд, у Румунії хороші атакувальні гравці. Це хороша команда, в якої є досвідчені й сильні індивідуально виконавці, але я думаю, що ми готові до протистояння із цим суперником. Я вважаю, що в нас якісна збірна, є гравці, здатні зробити різницю. Але найважливіше, що ми граємо як одна команда", – цитує Забарного офіційний сайт УАФ.

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