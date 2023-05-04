Динамо тиждень тому провело перший матч під керівництвом Олександра Шовковського, однак у грі киян нічого не змінилось. Легендарний голкіпер лишень виконує обов'язки головного тренера – він тримає зв'язок з Мірчею Луческу, поки той на лікарняному, і не робить жодних коректив у футболі "біло-синіх". Більш важливою новиною для команди стало повернення Шапаренка до загальної групи, хоча навряд чи він готовий вийти на поле.

У попередньому турі столичний гранд не без проблем переграв аутсайдерський Металіст. Рідко який матч дається Динамо без труднощів – зокрема, нещодавно кияни розписали нічию з Рухом. Таким же результатом може завершитись будь-який поєдинок "біло-синіх", включно із сьогоднішнім. Саме тому динамівці й відстають від третього місця аж на 8 очок.

Дистанція до ЛЧ ще більша, тож про срібло вже можна забути. А от за бронзу варто повоювати – Зоря здатна легко втратити весь свій гандикап за останні 6 турів. Якщо динамівці будуть перемагати в кожній грі, то шанси на ЛЄ суттєво зростуть, але перша ж осічка де-факто відправить колектив у Лігу конференцій. Ось з таким розкладом кияни приїхали в Полтаву.

Ворскла навесні була близькою до вильоту з УПЛ, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію. Втім, всього за місяць команда увірвалася в боротьбу за останню путівку в єврокубки – до п'ятої позиції не вистачає семи очок. Для прориву "зелено-білим" необхідно витримати конкуренцію з Колосом, Кривбасом і нестабільною Олександрією, якій поки вдається триматись в зоні ЛК.

Раніше говорити про вирішення турнірних завдань у матчі з Динамо було неможливо, однак прямо зараз кияни не сильно відрізняються від Олександрії чи Кривбаса. Деякі аутсайдери небезпечніші, ніж нинішній столичний гранд, а у полтавців ще й справи різко пішли вгору – вони перемогли тричі поспіль і мали перемагати тиждень тому, якби не привезли пенальті на останніх секундах.

Не всі ці результати були по грі, але тут відбулась регресія до середнього. Ворскла мала хороші показники гостроти ударів та позиційних атак, але страждала від привозів легіонерів та відсутності фарту. Вдавшись до певних кадрових перестановок, Віктор Скрипник добрав втрачені очки й повернув колектив на заслужене місце в середині таблиці.

Але чи вистачить "зелено-білих" на Динамо та боротьбу за єврокубки? Сьогоднішній поєдинок дасть на це відповідь.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков (під питанням), Юрченко – Караваєв, Лонвейк

Дискваліфіковані: Яворський (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Кравець, Бацула – Челядін, Павлюк – Кане, Олійник, Сефері – Степанюк

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Футбол Динамо в попередніх турах не переконав у здатності спокійно перемогти середняка УПЛ. І навіть аутсайдера. В кращому випадку, можна було говорити про окремі плюси та успішні тайми, однак загалом гра "біло-синіх" занадто невиразна. Криза відчувається у всіх лініях та у всіх аспектах, і навіть Буяльський здав разом з командою.

Кияни, звісно, залишаються небезпечними. Тим не менш, єдиною логічною причиною прогнозувати перемогу гостей є лишень той факт, що вони грають за Динамо. У другому колі цього було замало. Ми не ризикнемо ставити на тріумф киян – втім, у звитягу Ворскли теж не віриться.

Полтавці підтягнулись за очками й стабілізували свій футбол, але за рівнем це лишень середняк. Далеко не найкращий. Саме тому найбільш ймовірним результатом здається нічия.

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