Ворскла – Десна: анонс матчу УПЛ

Ворскла в рамках 13-го туру УПЛ приймає Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла після непоганого старту чемпіонату пішла у піке, яке останнім часом набрало характер крутого. Полтавці у семи крайніх турах зазнали шести поразок та розписали нічию завдяки голу у ворота Маріуполя в компенсований час; загальний рахунок цього кошмару – 2:19. Тиждень тому "зелено-білі" зазнали розгрому від Зорі, але потім трішки реабілітувалися в Кубку, вибивши Колос. Можливо, це початок ренесансу? Було б непогано, адже нині Ворскла йде на передостанній позиції в турнірній таблиці.

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Десна після двомісячного перебування на другій сходинці УПЛ видала серію непереконливих поєдинків (зокрема, програвши все тій же Зорі), але в останньому турі чернігівці розвіяли думки про кризу – Львів був розгромлений, а два з чотирьох голів команда провела на перших секундах кожного з таймів. Словом, сіверяни у зустрічі проти Ворскли виглядають безумовним фаворитом.

Статистика протистояння

Всього: 12 матчів, 7 перемог Ворскли, 3 нічиї, 2 перемоги Десни, різниця м’ячів 14-10.

У Прем’єр-лізі: 5 матчів (+2, =2, -1, 6-5)

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Баєнко, Васін (Ворскла)

Найрезультативніший матч – 6 голів

23.04.2019. 25-й тур чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Десна – 3:3

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Мартиненко, Мельничук– Петровіч, Луїзао – Пердута, Луїзао, Ребенок – Коломоєць

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Хльобас

"Родзинки" матчу:

– Виїзна клубна рекордна безнічийна серія Десни почалася 29 квітня й триває 9 матчів – 5 вікторій та 4 невдачі.

– Ворскла з 31 серпня не перемагає в Чемпіонаті протягом 7 матчів поспіль (=1-6).

– Десна може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Вже вся Україна хоче, щоб Ворскла перемогла, але поки що світла в кінці тунелю ніхто не бачив – був лише спалах із Колосом. Можливо, він стане передвісником повернення полтавців, але прямо зараз баланс сил явно не на їхню користь. Десна повинна здобути впевнену перемогу.

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