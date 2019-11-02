Ворскла – Десна: анонс матча УПЛ

Ворскла в рамках 13-го тура УПЛ принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла после хорошего старта чемпионата ушла в пике, которое в последнее время приняло характер крутого. Полтавчане в семи крайних турах потерпели шесть поражений и расписали ничью благодаря голу в ворота Мариуполя в компенсированное время; общий счёт этого кошмара – 2:19. Неделю назад "зелёно-белые" с треском уступили Заре (0:4), но потом немного реабилитировались в Кубке, выбив Колос. Возможно, это начало ренессанса? Было бы неплохо, ведь сейчас Ворскла идёт на предпоследней позиции в турнирной таблице.

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Десна после двухмесячного пребывания на второй строчке УПЛ выдала серию неубедительных матчей (в частности, проиграв всё той же Заре), но в последнем туре черниговцы развеяли мысли о кризисе – Львов был разгромлен, а два из четырёх голов команда провела на первых секундах каждого из таймов. Словом, северяне во встрече против Ворсклы выглядят безусловным фаворитом.

Статистика противостояния

Всего: 12 матчей, 7 побед Ворсклы, 3 ничьи, 2 победы Десны, разница мячей 14-10.

В Премьер-лиге: 5 матчей (+2, =2, -1, 6-5)

Кадровая ситуация

Травмированные: нету

Дисквалифицированы: Баенко, Васин (Ворскла)

Самый результативный матч – 6 голов

23.04.2019. 25-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Ворскла – Десна – 3:3

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Мартыненко, Мельничук – Петрович, Луизао – Пердута, Луизао, Ребенок – Коломоец

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Хлёбас

"Изюминки" матча:

– Выездная клубная рекордное Безничейная серия Десны началась 29 апреля и длится 9 матчей – 5 викторий и 4 неудачи.

– Ворскла с 31 августа не побеждает в Чемпионате в течение 7 матчей подряд (=1-6).

– Десна может добыть 20-ю победу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Уже вся Украина хочет, чтобы Ворскла победила, но пока света в конце туннеля никто не видел – был лишь вспышка с Колосом. Возможно, она станет предвестником возвращения полтавчан, но прямо сейчас расклад сил явно не в их пользу. Десна должна одержать уверенную победу.

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