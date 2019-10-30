Кубок України: Інгулець вибив СК-Дніпро-1, Десна у яскравому матчі перемогла Миколаїв – результати матчів 1/8 фіналу

30 жовтня проходять поєдинки 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок України 2019/20, 1/8 фіналу

Минай – Львів – 2:0

Голи: Допілка, 76, Гегедош, 82

Вилучення: Зубков, 49

Маріуполь – Олімпік – 1:0

Гол: Чурко, 90+5

Миколаїв – Десна – 2:4

Голи: Сондей, 17, Войцеховський, 60 – Картушов, 20, 90+2, Філліпов, 32, 64

Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1

Голи: Акименко, 24, 66 (п) – Куліш, 41

Колос – Ворскла – 17:00

Альянс – Гірник-Спорт – 18:00

Олександрія – Зоря – 18:00

Звіт про матч Динамо – Шахтар (19:30) читайте на "Футбол 24" окремо.

Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України

Миколаїв шокував Десну вже на 17-й хвилині. Після розіграшу штрафного Юхим Конопля забув у власному штрафному Івана Сондея, який відкрив рахунок. Проте дуже швидко чернігівці відновили рівновагу. Голкіпер "корабелів" відбив м'яч прямо на ногу Картушову, а Єгору залишилося вразити порожні ворота.

В середині першого тайму підопічні Олександра Рябоконя вийшли вперед. Знову не обійшлося без помилки. Захисники Миколаєва забули поблизу 11-метрової позначки Олександра Філліпова, а Микита Крюков вже не мав шансів врятувати свою команду. На 60-й хвилині господарі відігралися. Цього разу Войцеховський завершив стрімку контратаку. Але знову рівновага протрималася недовго. Голкіпер Миколаєва здійснив жахливу помилку на підступах до штрафного, а Філліпов оформив дубль. Вже у компенсований час крапку в матчі поставив Картушов – 4:2 на користь Десни.

Минай на власному полі вибив представника УПЛ. Львів майже увесь другий тайм провів у меншості після вилучення Зубкова. Проте команда Василя Кобіна зуміла скористатися чисельною перевагою лише наприкінці матчу. Спочатку Олег Допілка відкрив рахунок після подачі зі штрафного, а згодом Роберт Гегедош скористався метушнею у володіннях Львова і подвоїв перевагу минайців.

Маріуполь лише у компенсований арбітром час зумів зломати спротив донецького Олімпіка. Підопічні Олександра Бабича здобули путівку в наступний раунд розіграшу турніру завдяки голу В'ячеслава Чурка, який класно реалізував штрафний удар.

Інгулець продовжує крокувати турнірною сіткою. Минулорічний фіналіст турніру вдома здолав СК Дніпро-1. Олександр Акименко відкрив рахунок у зустрічі в середині першого тайму, вразивши ворота після розіграшу штрафного. Перед свистком на перерву Куліш зумів відновити рівновагу. На 66-й хвилині дніпряни "привезли" собі пенальті, який реалізував все той же Акименко. Як з'ясувалося пізніше, це був останній гол у звітному матчі.