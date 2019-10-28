Рябоконь – найкращий тренер 12-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого наставника 12-го туру Favbet Ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Олександр Рябоконь став найкращим тренером 12 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,4.

Львів – Десна – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Десна розгромила Львів (4:1) та залишилась на 3 позиції чемпіонату України, відстаючи від Динамо на 1 пункт.

Наступний матч Десна проведе у рамках 1/8 фіналу Кубка України. Суперником чернігівців стане Миколаїв, гра відбудеться 30 жовтня о 17:00.

Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію