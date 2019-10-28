Рябоконь – найкращий тренер 12-го туру УПЛ

Україна — 14:00 1289
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"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"
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Капітан збірної Єгипту відмовився віддати капітанську пов'язку СалахуСвіт — 13:32 1053
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Динамо – Шахтар: Копієвський розсудить матч Кубка УкраїниКубок України — 10:08 837
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Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в ДинамоУкраїна — 07:30 6643
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Ліверпуль – Тоттенхем: сейви Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає СітіАнглія — 27 жовт 3738