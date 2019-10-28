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Рябоконь – найкращий тренер 12-го туру УПЛ

13:17 149 Читать на русском
Рябоконь – найкращий тренер 12-го туру УПЛ
Олександр Рябоконь / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого наставника 12-го туру Favbet Ліги.

61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитро Хльобас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитро Хльобас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитро Хльобас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитро Хльобас
61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Олександр Рябоконь став найкращим тренером 12 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,4.

Львів – Десна – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Десна розгромила Львів (4:1) та залишилась на 3 позиції чемпіонату України, відстаючи від Динамо на 1 пункт.

Наступний матч Десна проведе у рамках 1/8 фіналу Кубка України. Суперником чернігівців стане Миколаїв, гра відбудеться 30 жовтня о 17:00.

Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію

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Теги
Львів - Десна Десна Десна УПЛ Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
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