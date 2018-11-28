Ворскла – Арсенал: передматчева прес-конференція Василя Сачка

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко поспілкувався з пресою напередодні поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти лондонського Арсенала.

"Ми готувалися в штатному режимі. Після нашої першої зустрічі Арсенал не змінився, все такий же сильний. Стежили за його іграми в англійській Прем’єр-лізі. Внесли корективи погодні умови, тому готувалися й на штучному газоні. Але на рівень готовності це не вплинуло.

Ворскла – Арсенал: НСК Олімпійський чекає остаточного рішення щодо переносу матчу Ліги Європи

Якубу, на жаль, не зможе взяти участі у грі. Те ж саме стосується Кравченка, Кобахідзе і Васіна. Чижов працює у загальній групі. Склад визначимо завтра. За час виступів у Лізі Європи Ворскла набула важливого досвіду. Подекуди могли не лише звести важливі матчі внічию, а й перемогти. І це хороший багаж для наших футболістів", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, що поєдинок Ворскла – Арсенал повинен відбутися у четвер, 29 листопада. Початок матчу – о 19:55. Однак, наразі немає остаточного рішення, де пройде зустріч. Напередодні УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні, але український клуб робить усе можливо, щоб гра відбулася в Полтаві.