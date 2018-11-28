Ворскла – Арсенал: НСК Олімпійський чекає остаточного рішення щодо переносу матчу Ліги Європи

НСК Олімпійський наразі не отримував звернень щодо проведення на столичній арені матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи між полтавською Ворсклою і лондонським Арсеналом.

"Жодної іншої інформації, окрім тієї, що є на сайті УЄФА, у нас немає. Ми в режимі очікування", – заявили в прес-службі НСК Олімпійський у коментарі Tribuna.com.

Ворскла здивована рішенням УЄФА перенести до Києва матч проти Арсенала в Лізі Європи

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.

Однак, представники Ворскли заявили, що продовжують підготовку до проведення матчу в Полтаві. Планувалося, що поєдинок на стадіоні імені Бутовського 29 листопада розпочнеться о 19:55.