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Ворскла – Арсенал: предматчевая пресс-конференция Василия Сачко

15:37 82 Читати українською
Ворскла – Арсенал: предматчевая пресс-конференция Василия Сачко
Василий Сачко / ФК Ворскла

Главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко пообщался с прессой накануне поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы против лондонского Арсенала.

"Мы готовились в штатном режиме. После нашей первой встречи Арсенал не изменился, все такой же сильный. Следили за его играми в английской Премьер-лиге. Внесли коррективы погодные условия, поэтому готовились и на искусственном газоне. Но на уровень готовности это не повлияло.

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Якубу, к сожалению, не сможет принять участие в игре. То же самое касается Кравченко, Кобахидзе и Васина. Чижов работает в общей группе. Состав определим завтра. За время выступлений в Лиге Европы Ворскла приобрела важный опыт. Кое-где могли не только свести важные матчи вничью, но и победить. И это хороший багаж для наших футболистов", – цитирует Сачко официальный сайт Ворсклы.

Напомним, что поединок Ворскла – Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября. Начало матча – в 19:55. Однако, пока нет окончательного решения, где пройдет встреча. Накануне УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине, но украинский клуб делает все возможное, чтобы игра состоялась в Полтаве.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
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