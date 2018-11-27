Ворскла – Арсенал: УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні

УЄФА вирішив перенести матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом на НСК Олімпійський через міркування безпеки.

УЄФА на офіційному сайті оголосив про переніс матчу 5-го туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал з Полтави у Київ. Зазначається, що таке рішення було прийняте з міркувань безпеки після запровадження воєнного стану в 10-ти областях України.

До слова, Полтавська та Київська області не потрапили до списку регіонів, де оголосили воєнний стан.

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Поєдинок відбудеться у четвер, о 19:55 на столичному НСК Олімпійський. В УЄФА також запевнили, що будуть продовжувати спостерігати за безпековою ситуацією в Україні в найближчі дні, перш ніж приймати рішення щодо переносу інших матчів.

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