Ворскла відкриває сезон матчем кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 проти шведського АІКа. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Ворсклою та АІКом пройде в Стокгольмі й розпочнеться о 20:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на клубному ютуб-каналі полтавців, а також на YouTube-каналах Espreso TV та "Футбольний формат".

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Стартові склади

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Бацула – Пуцлін – В.Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Якубу, Кравчук, Кулаковський, Крупський, Ізотов, Челядін, Черниш, Хрипчук, Мельничук, Феліпе

АІК: Нордфельдт – Мендес, Папаяніопулос, Мілошевіч, Отьєно – Ельбузеді, Ларссон, Хуссейн, Бйорнстрьом – Мбунга-Кімпіока, Стефанеллі

Запасні: Яношевіч, Хенарех, Гвідетті, Ахмед, Сіссей, Аярі, Січендже, Атола, Лустіг, Рінг

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