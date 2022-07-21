Ворскла открывает сезон матчем квалификации Лиги конференций 2022/23 против шведского АИКа. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между Ворсклой и АИКом пройдет в Стокгольме и начнется в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на клубном ютуб-канале полтавчан, а также на YouTube-каналах Espreso TV и "Футбольный формат".

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Стартовые составы

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Бацула – Пуцлин – В.Тилль, Олейник, Козыренко – Степанюк, Марлисон

Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Челядин, Черныш, Хрипчук, Мельничук, Фелипе

АИК: Нордфельдт – Мендес, Папаяниопулос, Милошевич, Отьено – Эльбузеди, Ларссон, Хуссейн, Бйорнстрём – Мбунга-Кимпиока, Стефанелли

Запасные: Яношевич, Хенарех, Гвидетти, Ахмед, Сиссей, Аяри, Сичендже, Атола, Лустиг, Ринг

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