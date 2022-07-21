Варто віддати належне менеджменту Ворскли. Не маючи таких ресурсів, як у Динамо та Шахтаря, клуб зумів відносно непогано підготуватись до нового сезону – вдалося підписати класного тренера (Віктора Скрипника), зберегти частину легіонерів і більшість минулорічних лідерів, та ще й кількох цікавих новачків взяти. Зокрема, влітку полтавців посилили Марлісон та Денис Олійник. Тренерському штабу за 6 спарингів необхідно було тільки правильно підготувати команду.

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Із цікавинок на зборах можна відзначити схему 4-4-2 з ромбом у центрі поля – цю ідею Віктор Скрипник довгий час награвав у Зорі та Вердері. В останньому товариському матчі ромб сформували Пуцлін (в якості опорника), Венсан Тілль, Козиренко та Олійник, а в другому таймі в ньому з'явились Челядін та Кулаковський. Змінився і стиль гри – тепер основу футболу ворсклян становлять короткі та середні передачі, а фулбеки високо підіймаються й дають ширину в атаці.

Загалом, футболісти та Віктор Скрипник декларують бажання грати в швидкий атакувальний футбол, однак Ворскла виглядає не дуже переконливо в обороні. Відхід Тамма й Бондаренка, як і відмова від схеми з трьома захисниками, даються взнаки – лишень в одному з п'яти матчів на зборах у Польщі полтавці залишили поле без пропущених голів (розгромили команду з четвертої польскої ліги). І це ще ми не бачили, як "зелено-білих" пресингують.

Між тим, суперник у нашого клубу непростий. АІК – досить агресивний колектив, який звик високо пресингувати й тримати м'яч під контролем (відсоток володіння рідко опускається нижче 55%). Крім того, в складі цієї команди виступають кілька дуже серйозних виконавців з великим досвідом гри у топ-чемпіонатах, єврокубках та в збірній Швеції – мова про Гвідетті, Лустіга та Себастьяна Ларссона. Щонайголовніше, підопічні Бартоша Гжелака перебувають в нормальному тонусі, адже в Швеції пройшов вже 15-й тур чемпіонату.

АІК звик грати у схемі 4-4-2, часто б'є по воротах і демонструє високу гнучкість при роботі з м'ячем. Команда вміє працювати і в короткий-середній пас, і через довгі передачі, а на флангах розташовані швидкі й технічні гравці з сильним ударом. Вони часто зміщуються в центр.

Із тактичних родзинок можна відзначити розділення праці в парі нападників – один з них завжди діє в глибині, часто опускаючись аж до центру поля. Крім того, шведи сильні на стандартах, причому сила полягає не в габаритах, а в правильній організації. До речі, над аутами тут теж працюють – м'яч із них кидають прямо в штрафний.

Проблемою суперника Ворскли є позиційний наступ. В цьому аспекті підопічні Бартоша Гжелака виглядають доволі повільно й банально – темп передач невисокий, а якісних відкривань на чужій третині поля не вистачає. Як наслідок, в останніх чотирьох матчах АІК лишень раз забив більше одного гола, а загалом у нього всього 21 гол за 15 турів. При цьому в обороні команда теж не вражає, пропустивши 17 голів. Особливо вразливими захисники АІКа стають при грі внизу та при роботі 1-в-1 на швидкості.

Загалом, опонент не такий вже і страшний. При належній тактичній підготовці Ворскла зможе витримати тиск віце-чемпіона Швеції – важливо тільки уникати стандартів й тримати м'яч на землі. Якби полтавцями керував хтось із радянської школи тренерів, то переживань було б більше, однак "зелено-білі" перебувають в професійних руках.

Кадрова ситуація

Ворсклі точно не допоможе Олів'є Тілль, на якому великою мірою тримався креатив команди Юрія Максимова. Люксембуржець заліковує розрив "хрестів". Разом з ним в лазареті перебувають Чеснаков і Скляр.

Також не варто очікувати на появу Тамма й Рангела – обидва покинули клуб. Втрата бразильця не є критичною, адже для нинішнього футболу полтавців він не підходить, а от без Йонаса в обороні поки що непросто. Замість нього в парі з Яворським має вийти македонець Зайков.

АІК підходить до матчу в оптимальному складі.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – АІК

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Бацула – Пуцлін – В.Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

АІК: Нордфельдт – Лустіг, Папаяніопулос, Мілошевіч, Отьєно – Ельбузеді, Ларссон, Хуссейн, Бйорнстрьом – Гвідетті, Стефанеллі

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Букмекери зовсім не вірять у Ворсклу. Зрозуміти контори можна – у шведів дещо сильніший склад, вони зараз на ходу, а українці проводять свій перший матч у сезоні. До того ж, формально домашній поєдинок полтавців пройде у Стокгольмі (як і виїзний). Втім, вболівальники АІКа мають причини нервувати.

Ворскла провела повноцінні збори з нормальним тренером, у якого великий досвід єврокубків та Бундесліги. Та і склад полтавців не варто недооцінювати. Щонайбільш важливо, оборона далека від ідеалу у обох команд, а проблеми "зелено-білих" із зіграністю в атаці компенсуються млявістю позиційного наступу АІКа. Взагалі, на кожен плюс обох колективів можна знайти своє "але".

Лишень із фактором ігрового тонусу та гри за рідних трибун не посперечаєшся – тут у шведів явна перевага. Тим не менш, у полтавців має бути достатньо досвіду, щоб впоратись із цими проблемами. Саме тому ми поставимо на нічию. Команди в першому матчі будуть придивлятись один до одного й не стануть сильно ризикувати.

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