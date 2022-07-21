"Враження від короткого періоду роботи з Ворсклою? Та що сказати, менше місяця ми разом із хлопцями. Я задоволений тим, що в них палають очі під час роботи. Якби цього не було, то будь-який тренер у світі тут не допоміг би. Я відчуваю хлопців, і вони охоче сприймають те, що ми з асистентами намагаємось їм донести. До речі, це буде наша перша за сім місяців офіційна гра. Самі розумієте – подія надважлива та відповідальна.

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Ми в перший день липня виїхали до Польщі. Три тижні ми знайомилися в спільній роботі з командою. Провели три товариських зустрічі, особливо не вибираючи суперників. Тренер не може цілком бути задоволеним своїми підопічними. Я знаю, що ці два матчі з АІКом зроблять нас сильнішими.

Що можу сказати про АІК? Тактика 4-4-2 та 4-3-3 – це те, що було в останніх кількох іграх. Є швидкі флангові виконавці, потужні нападники. АІК вміло використовує стандарти. Наприклад, той же аут закидають прямо до штрафного майданчика. Ми звертаємо увагу на багато нюансів. Буде цікаво себе проявити на тлі такого організованого колективу", – цитує Скрипника офіційний сайт Ворскли.

Додамо, що полтавці вже сьогодні зустрінуться з АІКом у поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, початок о 20:00. Матч-відповідь відбудеться 27 липня, початок о 20:00.

Ворскла – АІК: анонс матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій