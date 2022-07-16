Ворскла – АІК: поєдинок Ліги конференцій транслюватимуть одразу на трьох YouTube-каналах
14:28 - Читать на русском
Перший матч полтавців у єврокубках під керівництвом Віктора Скрипника зможуть побачити всі охочі.
Поєдинок Ворскли проти шведського АІКа у Лізі конференцій транслюватиметься на клубному ютуб-каналі полтавців, повідомляє прес-служба "зелено-білих".
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Окрім того, гру можна буде переглянути на YouTube-каналах Espreso TV та "Футбольний формат".
Нагадаємо, перша зустріч відбудеться 21 липня, початок – о 19:00. До слова, обидва матчі зі шведами Ворскла проведе у Стокгольмі.
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