Перший матч полтавців у єврокубках під керівництвом Віктора Скрипника зможуть побачити всі охочі.

Поєдинок Ворскли проти шведського АІКа у Лізі конференцій транслюватиметься на клубному ютуб-каналі полтавців, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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Окрім того, гру можна буде переглянути на YouTube-каналах Espreso TV та "Футбольний формат".

Нагадаємо, перша зустріч відбудеться 21 липня, початок – о 19:00. До слова, обидва матчі зі шведами Ворскла проведе у Стокгольмі.

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