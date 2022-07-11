Розбираємося у фінансах, які можуть втримати наш футбол на плаву під час війни. Кожне очко на груповому етапі матиме значення.

УЄФА розіслав клубам та асоціаціям фінансовий план на сезон-2022/23. Загальний призовий фонд єврокубків складає 3,5 мільярда євро. З цих грошей частину відрахують на кваліфікації, ще частину – клубам, які не вийшли в єврокубки, у вигляді платежів солідарності, 10 мільйонів виділено на Жіночу Лігу чемпіонів, ще близько 200 мільйонів забере УЄФА.

УЄФА оприлюднив заробітки клубів від Ліги чемпіонів-2020/21 – Шахтар отримав більше за Динамо

На три основні єврокубки залишається 2 мільярди 732 мільйони євро:

– 2 млрд 32 млн на Лігу чемпіонів

– 465 млн на Лігу Європи

– 235 млн на Лігу конференцій

Нас цікавить Ліга чемпіонів. Там призові наступні (у євро):

– виліт у раунді плей-офф: 5 млн

– вихід у груповий раунд: 15,64 млн

– кожна перемога в групі: 2,8 млн

– кожна нічия в групі: 930 тисяч

– вихід в 1/8 фіналу: 9,6 млн

– вихід в 1/4 фіналу: 10,6 млн

– вихід у півфінал: 12,5 млн

– вихід у фінал: 15,5 млн

– перемога в турнірі: 20 млн

Тобто Шахтар заробив 15,64 млн за пряме потрапляння в групу. Динамо для цього доведеться пройти 3 раунди кваліфікації.

32 команди, які потраплять у груповий раунд Ліги чемпіонів, отримають додаткові виплати відповідно до свого місця в 10-річному рейтингу УЄФА. Одна ставка – 1 мільйон 137 тисяч євро. Клуб з найвищим рейтингом матиме 32 такі ставки (≈36,4 млн), другий – 31 ставку і так далі. Клуб з найнижчим рейтингом матиме одну ставку.

Шахтар у цьому рейтингу посідає 17 місце. Манчестер Юнайтед і Арсенал, які стоять вище, не пройшли у Лігу чемпіонів. Також може не пройти відбір Бенфіка. Тобто вже зрозуміло, що "гірники" будуть 15-ми або 14-ми серед учасників ЛЧ і отримають 18 ставок (20 млн 466 тисяч євро) або 19 ставок (21 млн 603 тисячі євро).

Динамо в рейтингу посідає 29 місце. 7 команд з кращим коефіцієнтом пролетіли повз Лігу чемпіонів + Бенфіка, яка проходить відбір. Тобто, якщо кияни доберуться до групового раунду, то будуть 22-ми або 21-ми серед учасників ЛЧ і отримають 11 ставок (12,5 млн) або 12 ставок (13,6 млн). Але до цього Динамо ще дуже далеко.

Від продажу ТБ-прав учасники Ліги чемпіонів сумарно зароблять 300 мільйонів 300 тисяч євро. У кожної асоціації буде власний розподіл. Тут основний шмат пирога забирають представники топ-чемпіонатів. У позаминулому сезоні Шахтар і Динамо за цією статтею отримали тільки 300 та 200 тисяч євро відповідно.

Якщо підсумувати: Шахтар вже гарантував собі 36 мільйонів 300 тисяч євро від ЛЧ-2022/23. "Гірники" отримають ці гроші, навіть якщо програють всі матчі в групі. Така винагорода за статус чемпіона України. Різниця між віцечемпіоном грандіозна. Динамо ще не гарантувало собі нічого. Потрібно перемагати трьох суперників.

Зараз буде складно, але прикинемо розклад. Якщо кияни вилетять від Фенербахче в другому раунді, то доведеться проходити кваліфікацію Ліги Європи (в разі невдачі там – відбір Ліги конференцій). Якщо пройдуть турків, і вилетять від наступного суперника, то також опустяться у кваліфікацію Лігу Європи, але принаймні забезпечать собі групу Ліги конференцій.

Якщо Динамо пройде двох опонентів, але зупиниться за крок від основної сітки ЛЧ, то отримає компенсацію 5 млн євро та 3,63 млн за потрапляння в групу Ліги Європи. І вже в Лізі Європи для киян вирахують додаткові виплати відповідно до місця в 10-річному рейтингу УЄФА. Там ставка скромніша – 132 тисяч євро. Але Динамо буде в топ-5, а тому ця ставка перемножиться на 28 і коефіцієнт принесе "біло-синім" близько 4 млн євро.

Якщо підсумувати: вихід у групу Ліги чемпіонів-2022/23 принесе Динамо орієнтовно 28,5 млн євро; вихід в групу Ліги Європи-2022/23 (у разі вильоту з останнього раунду ЛЧ) може дати орієнтовно 12,5 млн євро; вихід у групу Ліги конференцій-2022/23 дасть 4,36 млн євро. Без урахування матчів.

Призові Ліги Європи (у євро):

– вихід у груповий раунд: 3,63 млн

– кожна перемога в групі: 630 тисяч

– кожна нічия в групі: 210 тисяч

– перше місце в групі: 1,1 млн

– друге місце в групі: 550 тисяч

– вихід в 1/8 фіналу: 1,2 млн

– вихід в 1/4 фіналу: 1,8 млн

– вихід у півфінал: 2,8 млн

– вихід у фінал: 4,6 млн

– перемога в турнірі: 8,6 млн

Призові Ліги конференцій (у євро):

– вихід у груповий раунд: 2,94 млн

– кожна перемога в групі: 500 тисяч

– кожна нічия в групі: 166 тисяч

– перше місце в групі: 650 тисяч

– друге місце в групі: 300 тисяч

– вихід в 1/8 фіналу: 600 тисяч

– вихід в 1/4 фіналу: 1 млн

– вихід у півфінал: 2 млн

– вихід у фінал: 3 млн

– перемога в турнірі: 5 млн