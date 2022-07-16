Первый матч полтавчан в еврокубках под руководством Виктора Скрипника смогут увидеть все желающие.

Поединок Ворсклы против шведского АИКа в Лиге конференций будет транслироваться на клубном ютуб-канале полтавчан, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

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Кроме того, игру можно будет просмотреть на YouTube-каналах Espreso TV и "Футбольный формат".

Напомним, первая встреча состоится 21 июля, начало – в 19:00. К слову, оба матча со шведами Ворскла проведет в Стокгольме.

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