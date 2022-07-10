Ворскла та АІК отримали арбітра на першу зустріч в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок довірили 36-річному швейцарцю Урсу Шнідеру, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Марко Цюрхер і Беньямін Цюрхер, резервний арбітр – Свен Вольфенсбергер. На цій стадії турніру VAR не передбачений. Шнідер не може похизуватися великим досвідом на міжнародній арені – всього 8 матчів за всю кар'єру. У нинішньому сезоні він вже встиг відсудити одну гру попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Ворскла – АІК відбудеться 21 липня, але полтавці будуть суто номінальним господарем стадіону у Стокгольмі.

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