На 20-й хвилині рахунок відкрив голкіпер ФК Луцьксантехмонтаж-536. Святослав Горнік з рук вибив м'яч від своїх воріт, а той, вдарившись об мокрий газон, перелетів воротаря Куликова й опинився у сітці.

Танцював навіть охоронець: фанати влаштували запальне шоу під світовий хіт – вірусне відео порвало мережу

Команда з Львівської області намагалася відігратися, провівши на воротах суперників увесь другий тайм. Забити вдалося тільки на 90-й хвилині. Влучний удар до свого активу записав Максим Мацієвський, вразивши верхній кут воріт. Цей гол став останнім у зустрічі.

1:1 – для Куликова це був перший матч і перше очко в аматорському чемпіонаті 2022/23. Луцьксантехмонтаж-536 теж має один бал, але зіграв два поєдинки.