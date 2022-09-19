Прихильники іспанського Бетіса продемонстрували, що вміють запалити не лише безпосередньо під час футбольного матчу, а й перед ним.

Перед поєдинком чемпіонату Іспанії Бетіс – Жирона (2:1) на стадіоні Беніто Вільямарін увімкнули пісню Despecha, яку виконує іспанська співачка Rosalia. Вболівальники на трибунах влаштували масові танці під енергійну композицію.

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На трибунах не бракувало ефектних дівчат, але головною зіркою став один із охоронців. Суворий лисий дядечко у чорних окулярах лише здавався суворим. Працівник служби безпеки стадіону не стримався і запалив разом з фанатами. До шоу долучився навіть маскот у костюмі огірочка (одне із прізвиськ Бетіса).

Відео, як фанати танцюють на домашній арені "вердібланкос", стало трендом у соцмережах, набравши кілька мільйонів переглядів менш ніж за добу.

El seguridad del Betis no pudo contenerse ante el ritmo de Rosalía. pic.twitter.com/TAMNzSPsjE — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 18, 2022