На 20-й минуте счет открыл голкипер ФК Луцксантехмонтаж-536. Святослав Горник с рук выбил мяч от своих ворот, а тот, ударившись о мокрый газон, перелетел вратаря Куликова и оказался в сетке.

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Команда из Львовской области пыталась отыграться, проведя на воротах соперников весь второй тайм. Забить удалось только на 90-й минуте. Точный удар в свой актив записал Максим Мациевский, поразив верхний угол ворот. Этот гол стал последним во встрече.

1:1 – для Куликова это был первый матч и первое очко в аматорском чемпионате 2022/23. Луцксантехмонтаж-536 тоже имеет один балл, но сыграл два поединка.