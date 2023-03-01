Воротарю Вест Хема Лукашу Фабіанскі може знадобитися операція після перелому вилиці та очної ямки.

37-річний Фабіанські отримав травму під час суботнього матчу з Ноттінгем Форест (4:0). Про це інформує ВВС.

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Головний тренер команди Девід Мойєс сказав, що не знає, як довго польський воротар перебуватиме в лазареті. "Ми не знаємо, чи буде потрібна йому операція, або ж він зможе відновитися власними силами", – зазначив тренер.

Фабіанскі є основним воротарем Вест Хема. Він вийшов у стартовому складі у всіх 24 матчах АПЛ цього сезону.

У найближчих матчах поляка замінить резервний воротар Вест Хема Альфонс Ареола.