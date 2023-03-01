Вратар Вест Хэма Лукашу Фабиански может потребоваться операция после перелома скулы и глазницы.

37-летний Фабиански получил травму во время субботнего матча с Ноттингем Форест (4:0). Об этом информирует ВВС.

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Главный тренер команды Дэвид Мойес сказал, что не знает, как долго польский вратарь будет находиться в лазарете. "Мы не знаем, потребуется ли ему операция, или же он сможет восстановиться собственными силами", – заявил тренер.

Фабиански является основным вратарём Вест Хэма. Он вышел в стартовом составе во всех 24 матчах АПЛ этого сезона.

В ближайших матчах поляка заменит резервный вратарь Вест Хэма Альфонс Ареола.