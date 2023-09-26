Воротар Вереса повернувся до тренувань після 4-місячної відсутності
Голкіпер Вереса Вадим Ющишин продовжує відновлення від важкої травми.
Ющишин провів перше тренування під наглядом лікарів після того, як травмувався наприкінці минулого сезону, повідомляє офіційний сайт НК Верес.
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Воротар зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки перед матчем з Колосом та був прооперований 17 травня. Терміни відновлення після подібних травм становлять від 4 до 6 місяців.
У минулому сезоні Ющишин дебютував в УПЛ і встиг зіграти за головну команду у 3 матчах, в яких пропустив 3 голи (в одному поєдинку відстояв на нуль).
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