Ющишин провів перше тренування під наглядом лікарів після того, як травмувався наприкінці минулого сезону, повідомляє офіційний сайт НК Верес.

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Воротар зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки перед матчем з Колосом та був прооперований 17 травня. Терміни відновлення після подібних травм становлять від 4 до 6 місяців.

У минулому сезоні Ющишин дебютував в УПЛ і встиг зіграти за головну команду у 3 матчах, в яких пропустив 3 голи (в одному поєдинку відстояв на нуль).

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