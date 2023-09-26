Ющишин провел первую тренировку под наблюдением врачей после того, как травмировался в конце прошлого сезона, сообщает официальный сайт НК Верес.

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Вратарь получил разрыв передней крестообразной связки перед матчем с Колосом и был прооперирован 17 мая. Сроки восстановления после подобных травм составляют от 4 до 6 месяцев.

В прошлом сезоне Ющишин дебютировал в УПЛ и успел сыграть за главную команду в 3 матчах, в которых пропустил 3 гола (в одном поединке отстоял на ноль).

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