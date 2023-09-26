Далеко не всі матчі 1/8 фіналу Кубка України будуть у вільному доступі.

Верес та Чорноморець вирішили влаштувати експеримент з показом своїх поєдинків у Кубку, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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Рівняни 26 вересня зіграють з Шахтарем, а "моряки" 27-го прийматимуть Кривбас. Права на показ Кубка України належать клубам, тому вони вільні самі розпоряджатися доступністю трансляцій. Верес та Чорноморець підготували глядачам наступну пропозицію – заплатити 35 грн за місячну підписку на клубні канали в YouTube і спокійно дивитися кубкові баталії.

Нагадаємо, учасники УПЛ не змогли дійти згоди щодо єдиного показу чемпіонату. 11 клубів еліти передали право на трансляцію матчів всім доступним OTT-платформам в Україні, Рух та Минай транслюються на YouTube-каналі УПЛ ТВ, а Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря залишаються на каналах холдингу "1+1 Media".

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