"До госпіталізації, на щастя, справа не дійшла. Ми з Матічем прагнули ліквідувати гострий прорив Назаренка і невдало зіткнулися. Довелося викликати карету швидкої допомоги, в лікарні мені наклали сім швів на рвані рани задньої поверхні стегна.

Голкіпер Миная Попович травмувався в матчі зі СК Дніпро-1 – його госпіталізували

Коли на тій самій кареті швидкої допомоги мене привезли назад на стадіон Авангард, то я ще побачив, як у компенсований час СК Дніпро-1 реалізував пенальті. Але головне, що Минай відсвяткував дуже важливу перемогу.

Лікарі сказали, що для повернення мені знадобиться десять днів. Сподіваюся, що процес відновлення буде проходити нормально, і я зможу допомогти Минаю 5-го грудня в заключному календарному поєдинку першої частини сезону з Шахтарем", – цитує Поповича Meta-ratings.

До слова, голкіпера замінили на 52 хвилині зустрічі після зіткнення. Сам матч завершився перемогою Миная над СК Дніпро-1 з рахунком 3:2. Після 10-ти турів закарпатці йдуть десятими, дніпряни опускаються на 11 сходинку.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, двома пенальті та вилученням