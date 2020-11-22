Минай у семи останніх турах перемог не знав. Підопічні Василя Кобіна за цей період набрали всього три очки й забили стільки ж голів, тож у домашньому матчі проти СК Дніпро-1 їм була потрібна звитяга – байдуже, що головний бомбардир Шиндер відбував дискваліфікацію. На такий випадок закарпатці навіть одягнулись у червону форму, здивувавши телеглядачів. Втім, гостям три очки також були необхідні, адже "спортклубівці" програли дві попередніх зустрічі та йшли на десятому місці в турнірній таблиці.

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Підопічні Ігора Йовічевіча з перших хвилин прийнялись доводити статус фаворита пари. СК Дніпро-1 з ходу захопив ініціативу й міг відкривати рахунок вже на 4-й хвилині внаслідок виходу Хобленка віч-на-віч, але Олексій пробив повз ворота. Далі "жовто-чорні" провели кілька атак без завершення, а на 13-й хвилині вони заробили кутовий – після подачі з нього Лопирьонок вдарив Ігнатенка по нозі у штрафному. Ігор Пасхал переглянув відеоповтор і призначив пенальті, хоча в цьому епізоді була також підозра щодо гри Ігнатенка рукою. Так чи інакше, Хобленко реалізував "11-метровий" – 0:1.

Минай пішов відігруватись, але відсутність Шиндера відчувалась. У господарів в завершальній фазі майже нічого не клеїлось – за тридцять наступних хвилин "лиси" мали тільки слабенький удар Ткачука з лінії напівкола повз площину та неточний дальній постріл Меліченка. СК Дніпро-1 також не тиснув, але міг покарати суперника контратакою на 32-й хвилині: Хобленко прорвався правим флангом на край штрафного і прострілив на дальню стійку, а Цуріков замикав з кількох метрів у практично порожній ближній кут – вище воріт! На 41-й хвилині Андрій міг виправитись, пробивши з центру карного майданчика після хорошої передачі від Булеци, але постріл заблокували.

Здавалося, на перерву команди підуть за мінімальної переваги гостей, хоча матч виглядав досить рівно. Втім, дніпровці поплатилися за своє марнотратство на 45-й хвилині, коли Книш увірвався в штрафний на дриблінгу й отримав по ногах від Сватка. Ігор Пасхал навіть без відеоповтору вказав на "позначку", а Нурієв впевнено розвів м'яч і Сарнавського по різних кутах – 1:1.

В другому ж таймі команди немов підмінили. СК Дніпро-1 ніби й не виходив на поле, а Минай почав створювати топ-моменти з перших же хвилин: на 47-й Меліченко замикав простріл Сніжка у центр карного майданчика ударом повз дальню стійку, а на 50-й Матіч головою замкнув його навіс – трохи неточно! На 51-й у гру вступив Сарнавський, який ногою парирував удар Ткачука з близької дистанції, а Ігор Пасхал ще й проморгав фол проти Пиняшка у штрафному. Здавалося, ось-ось минайці дотиснуть гостей, але темп дещо збило пошкодження голкіпера Поповича на 54-й хвилині. Його змінив Каніболоцький.

Втім, для СК Дніпро-1 заминка не принесла дивідендів. Вже на 60-й хвилині закарпатці могли виходити вперед після пострілу Книша з гострого кута, а на 64-й Данило красиво пробив метрів з 23-х у праву дев'ятку – в обох випадках шикарно зіграв Сарнавський. На цей момент за ударами вже було 13:4 на користь минайців. Гості почали нервувати, фолити й заробляти попередження, а на 68-й хвилині вони ще й меншості залишились – Хобленко у суперечці з Книшом легенько буцнув Данила головою в обличчя, а той картинно впав. Цього вистачило для прямої червоної за неспортивну поведінку.

На початку 70-х хвилин Василь Кобін і Андрій Ханас (змінював Ігора Йовічевіча, хворого на COVID-19) провели серію замін – у минайців на поле вийшли Хахльов і Шпак, а дніпровців освіжили Коркішко та Чічіков (а трохи згодом – і Довбик). Темп гри трохи впав, за що гості ледь не покарали дальнім ударом Ігнатенка на 77-й хвилині. Постріл виявився неточним, а Минай, зрозумівши натяк, відповів голом на 79-й: Саків запустив передачу на хід Пиняшку, а той на лівому краю штрафного хитнув захисника та пробив у дальній кут – 2:1!

СК Дніпро-1, однак, не здавався. На 81-й хвилині свіжий Коркішко ледь не став автором голу року, пробивши з лету з-за меж штрафного у ліву дев'ятку – Каніболоцький врятував Минай. На 87-й же Довбик замикав подачу з правого флангу ударом головою під ближню стійку, однак і тут екс-дніпрянин парирував. Минай же у цей період огризався контратаками. Зрештою, на 90-й хвилині вони принесли господарям успіх: Шпак після обіграшу перед карним майданчиком віддавав поперечний пас, але влучив у захисника дніпровців – рикошетом від нього м'яч відлетів на 11 метрів, звідки Нурієв пробив у лівий нижній кут. М'яч від стійку залетів у сітку. 3:1.

Ігор Пасхал додав до основного часу аж сім хвилин, за які гості зуміли заробити пенальті. Після перегляду відеоповтору арбітр його підтвердив, а Коркішко на 90+7-й забив другий гол СК Дніпро-1 – 3:2! Втім, на камбек у команди часу не вистачило. Минай святкує перемогу.

Таким чином, Минай перервав 7-матчеву безвиграшну серію й набрав дев'ять очок, піднявшись аж на десяту сходинку в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи в активі лишень вісім залікових балів, опустився на одинадцяту.

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