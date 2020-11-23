"До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичом стремились ликвидировать острый прорыв Назаренко и неудачно столкнулись. Пришлось вызывать карету скорой помощи, в больнице мне наложили семь швов на рваные раны задней поверхности бедра.

Голкипер Миная Попович травмировался в матче с СК Днепр-1 – его госпитализировали

Когда на той же карете скорой помощи меня привезли обратно на стадион Авангард, то я еще увидел, как в компенсированное время СК Днепр-1 реализовал пенальти. Но главное, что Минай одержал очень важную победу.

Врачи сказали, что для возвращения мне понадобится десять дней. Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально, и я смогу помочь Минаю 5 декабря в заключительном календарном поединке первой части сезона с Шахтером", – цитирует Поповича Meta-ratings.

К слову, голкипера заменили на 52 минуте встречи после столкновения. Сам матч завершился победой Миная над СК Днепр-1 со счетом 3:2. После 10-ти туров закарпатцы идут десятыми, днепряне опускаются на 11 место.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением