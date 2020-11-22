На 52 хвилині зустрічі між Минаєм та СК Дніпро-1 сталася прикра ситуація. Голкіпер Попович зіткнувся в одному з ігрових епізодів з партнером по команді – Міславом Матічем.

Йовічевіч та ще троє представників СК Дніпро-1 пропустили матч проти Миная через коронавірус

Андрій не зміг покинути поле самостійно, а замість нього з'явився Антон Каніболоцький. Ймовірно, у Поповича серйозна травма, адже під час поєдинку голкіпера на кареті швидкої допомоги доправили у лікарню. Вже там визначать ступінь його пошкодження.

До слова, матч завершився перемогою Миная над СК Дніпро-1 з рахунком 3:2. Після 10-ти турів закарпатці йдуть десятими, дніпряни опускається на 11 сходинку.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, двома пенальті та вилученням