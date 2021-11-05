Воронін озвучив топ-3 найкращих українських футболістів на цей момент
15:26 - Читать на русском
Колишній форвард збірної України Андрій Воронін виокремив свою трійку найкорисніших гравців з українським паспортом.
"Три найкращі гравці з України – Руслан Маліновський, Олександр Зінченко та Роман Яремчук.
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Однак, найкращим українським футболістом всіх часів я вважаю Олега Блохіна", – сказав Воронін у коментарі YouTube-каналу "Ответь по-братски".
Нагадаємо, нині Андрій працює асистентом головного тренера московського Динамо.
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