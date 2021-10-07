"З ким з гравців я хотів би попрацювати, якби мав другий шанс? З Андрієм Вороніним.

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Андрій був неймовірним гравцем, неймовірним талантом. Визнаю, що був трохи несправедливий з Вороніним. У мій перший рік в якості тренера я завжди лише заміняв ним інших. А потім Андрій прийшов до мене в кімнату під час тренувального збору і запитав: "Бос, чому я ніколи не починаю матч у стартовому складі?".

Я запитав його: "Ти хочеш чесної відповіді?". Він відповів, що хоче. Я сказав: "Тому, що ти не скаржишся, коли не починаєш". Він відповів: "Достатньо справедливо". І він продовжував починати матчі на лаві запасних і намагався не заводитися", – цитує Клоппа Mirror.

Нагадаємо, Воронін прийшов у Майнц у 2000 році, а Клопп – роком пізніше. Українець покинув "карнавальників" у 2003-му, а Юрген тренував команду ще 5 років – до 2008-го.

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