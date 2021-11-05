Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин выделил свою тройку самых полезных игроков с украинским паспортом.

"Три лучших игрока из Украины – Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

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Однако лучшим украинским футболистом всех времен я считаю Олега Блохина", – сказал Воронин в комментарии YouTube-каналу "Ответь по-братски".

Напомним, сейчас Андрей работает ассистентом главного тренера московского Динамо.

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