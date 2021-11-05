Воронин озвучил топ-3 лучших украинских футболистов на данный момент
15:26 - Читати українською
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин выделил свою тройку самых полезных игроков с украинским паспортом.
"Три лучших игрока из Украины – Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Роман Яремчук.
Клопп: Воронин был невероятно талантливым игроком – в Майнце я относился к нему несправедливо
Однако лучшим украинским футболистом всех времен я считаю Олега Блохина", – сказал Воронин в комментарии YouTube-каналу "Ответь по-братски".
Напомним, сейчас Андрей работает ассистентом главного тренера московского Динамо.
"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter