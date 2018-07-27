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Воронін: Львів не буде грати з Динамо на нічию

21:47 4 Читать на русском
Воронін: Львів не буде грати з Динамо на нічию
Сергій Воронін / ФК Львів

Захисник Львова Сергій Воронін поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Динамо.

"Будемо робити по максимуму все, що від нас залежить. Будемо грати тільки на перемогу. Потрібно забивати і радувати своїх уболівальників.

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У спорті ти або перемагаєш, або програєш. Тому виходити і грати на нічию - це неправильно. Потрібно виходити, вірити в свої сили і в перемогу", – сказав Воронін каналу Футбол 1.

Матч Львів – Динамо відбудеться в суботу, 28 липня, о 19:30.

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Україна2 тур

Львів - Динамо: Субота 28 липня 2018

Львів
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