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Воронин: Львов не будет играть с Динамо на ничью

21:47 13 Читати українською
Воронин: Львов не будет играть с Динамо на ничью
Сергей Воронин / ФК Львов

Защитник Львова Сергей Воронин поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Динамо.

"Будем делать по максимуму все, что от нас зависит. Будем играть только на победу. Нужно забивать и радовать своих болельщиков.

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В спорте ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Поэтому выходить и играть на ничью - это неправильно. Нужно выходить, верить в свои силы и в победу", – сказал Воронин каналу Футбол 1.

Матч Львов – Динамо состоится в субботу, 28 июля, в 19:30.

Львов заявил в УПЛ Воронина и Парамонова

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
до матча
22
час
:
44
мин
Динамо Киев
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