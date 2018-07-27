Воронин: Львов не будет играть с Динамо на ничью

Защитник Львова Сергей Воронин поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Динамо.

"Будем делать по максимуму все, что от нас зависит. Будем играть только на победу. Нужно забивать и радовать своих болельщиков.

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В спорте ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Поэтому выходить и играть на ничью - это неправильно. Нужно выходить, верить в свои силы и в победу", – сказал Воронин каналу Футбол 1.

Матч Львов – Динамо состоится в субботу, 28 июля, в 19:30.

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