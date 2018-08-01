Воронін: Домінування Мессі і Роналду наближається до закінчення

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін поділився думками щодо претендентів на "Золотий м'яч".

"На світовому форумі Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі провалили свої виступи. Зате блискуче зіграли інші футболісти. Зокрема, дуже вразив хорват Лука Модріч, якому ФІФА вручила приз кращого гравця турніру. Я вважаю це визнання справедливим.

Реал залишився без "Золотого м'яча" – такого не було 18 років

На мою думку, Модріч заслужив не тільки звання кращого гравця Мундіалю, але і "Золотий м'яч". Саме йому варто віддати звання кращого футболіста року.

Домінування Мессі і Роналду тривало дев'ять років, і воно повинно закінчитися. Роналду в цьому році виграв тільки Лігу чемпіонів, а Модріч не тільки переміг в складі Реала в Лізі чемпіонів, а й став срібним призером чемпіонату світу.

Я за Модріча в якості основного претендента на "Золотий м'яч", – цитує Вороніна видання expres.

Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча