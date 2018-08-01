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Воронин: Доминирование Месси и Роналду приближается к концу

19:28 82 Читати українською
Воронин: Доминирование Месси и Роналду приближается к концу
Андрей Воронин / Фото И. Губан

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями относительно претендентов на "Золотой мяч".

"На мировом форуме Криштиану Роналду и Лионель Месси провалили свои выступления. Зато блестяще сыграли другие футболисты. В частности, очень поразил хорват Лука Модрич, которому ФИФА вручила приз лучшего игрока турнира. Я считаю это признание справедливым.

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По моему мнению, Модрич заслужил не только звание лучшего игрока Мундиаля, но и "Золотой мяч". Именно ему стоит отдать звание лучшего футболиста года.

Доминирование Месси и Роналду продолжалось девять лет, и оно должно закончиться. Роналду в этом году выиграл только Лигу чемпионов, а Модрич не только победил в составе Реала в Лиге чемпионов, но и стал серебряным призером чемпионата мира.

Я за Модрича в качестве основного претендента на "Золотой мяч", – цитирует Воронина издание expres.

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Мир Лука Модрич Лука Модрич Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Золотой мяч Андрей Воронин Андрей Воронин
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