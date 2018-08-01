Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча

Світ — 09:46 333
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Міжнародний кубок чемпіонів: Барселона програла Ромі, Малком забив дебютний гол за каталонців
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Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1 – відео голів та огляд матчуСвіт — 08:30 1082
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Лунін дебютував за Реал у матчі з Манчестер ЮнайтедІспанія — 05:39 7401
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Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018Світ — 31 лип 4115
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Люди віддають своє життя, а у них немає нормального взуття, – екс-голкіпер Шахтаря про війну на ДонбасіУкраїна — 31 лип 5448
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