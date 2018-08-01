toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча

09:14 534 Читать на русском
Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча
Лука Модріч / фото: ФІФА

Півзахисник Реала Лука Модріч може перебратися в чемпіонат Італії.

Міланський Інтер веде переговори з агентами півзахисника Реала Луки Модріча, повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, якщо Інтер зможе домовитися з футболістом, то зробить офіційну пропозицію Реалу.

ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру, Азар та Грізманн – у трійці

Нагадаємо, що Модріч перейшов в Реал в 2012-му з Тоттенхема. В складі мадридського клубу він чотири рази вигравав Лігу Чемпіонів, один чемпіонат Іспанії. На ЧС-2018 Лука допоміг збірній Хорватії дійти до фіналу та був визнаний найкращим гравцем турніру.

Цього літа склад Інтер уже підписав Стефана де Врея, Шіме Врсалько, Квадво Асамоа, Раджу Наінгголана, Лаутаро Мартінеса та Маттео Політано.

Теги
Італія Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
10
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук