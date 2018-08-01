Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча

Півзахисник Реала Лука Модріч може перебратися в чемпіонат Італії.

Міланський Інтер веде переговори з агентами півзахисника Реала Луки Модріча, повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, якщо Інтер зможе домовитися з футболістом, то зробить офіційну пропозицію Реалу.

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Нагадаємо, що Модріч перейшов в Реал в 2012-му з Тоттенхема. В складі мадридського клубу він чотири рази вигравав Лігу Чемпіонів, один чемпіонат Іспанії. На ЧС-2018 Лука допоміг збірній Хорватії дійти до фіналу та був визнаний найкращим гравцем турніру.

Цього літа склад Інтер уже підписав Стефана де Врея, Шіме Врсалько, Квадво Асамоа, Раджу Наінгголана, Лаутаро Мартінеса та Маттео Політано.