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Воробей назвав головну причину спаду у грі Динамо

21:58 - Читать на русском
Воробей назвав головну причину спаду у грі Динамо
Динамо Київ / ФК Динамо Київ

Екс-форвард Шахтаря і збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо невпевненої гри "біло-синіх" після рестарту сезону УПЛ.

 

"Думаю, причина не у тренері чи гравцях. Потрібно копати глибше... Причина у структурі клубу, в керівництві.

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Є чудові молоді гравці, але, після відходу Сергія Реброва, Динамо не може досягти ніяких результатів, грубо кажучи. Киянам потрібно повністю переглянути академію і структуру клубу", – сказав Воробей у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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