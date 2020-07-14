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Воробей назвал главную причину спада в игре Динамо

21:58 - Читати українською
Воробей назвал главную причину спада в игре Динамо
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями относительно неуверенной игры "бело-синих" после рестарта сезона УПЛ.

 

"Думаю, причина не в тренере или игроках. Нужно копать глубже... Причина в структуре клуба, в руководстве.

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Есть замечательные молодые игроки, но после ухода Сергея Реброва, Динамо не может достичь никаких результатов, грубо говоря. Киевлянам нужно полностью пересмотреть академию и структуру клуба", – сказал Воробей в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже 16 июля. Начало матча в 19:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Динамо Киев - Заря Сергей Сергей Ребров Андрей Андрей Воробей
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