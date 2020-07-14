Динамо – Зоря: Нагорняк спрогнозував підсумок протистояння

Колишній півзахисник збірної України Сергій Нагорняк поділився думками щодо вирішальної битви головних конкурентів за срібло УПЛ.

"Хочеться, аби у боротьбі за друге лігочемпіонівське місце інтрига жила до останнього туру.

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У Києві зустрінуться, приблизно, два рівних суперника, кожному з яких не можна програвати. У безкомпромісній боротьбі, думаю, поєдинок завершиться унічию", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 30-ти турів Зоря випереджає Динамо на одне очко: підопічні Скрипника розмістились на другій сходинці, а команда Михайличенка йде третьою. Очна зустріч між ними відбудеться 16 липня о 19:00.

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