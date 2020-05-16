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"Вони здаються школярами": К'єлліні висміяв гру захисників Реала без Рамоса

16 травня 23:54 111 Читать на русском
"Вони здаються школярами": К'єлліні висміяв гру захисників Реала без Рамоса
К'єлліні і Рамос / Getty Images

Лідер Ювентуса Джорджо К'єлліні відзначив особливий вплив Серхіо Рамоса на психологію Реала.

"Сила, яку він передає через свою присутність, просто неймовірна. Без Рамоса деякі чемпіони, такі як Варан, Карвахаль і Марсело, раптово регресують.

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Вони здаються школярами. Реал стає беззахисною командою. З ним на Бернабеу ви можете бути впевнені, що мадридці не програли б Аяксу з трьома голами різниці. Ставлю на це будь-які гроші", – цитує автобіографію К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, Рамос приєднався до Реала 15 років тому із Севільї. Наразі центрбек провів у складі "вершкових" понад 400 матчів, ставши капітаном і справжньою легендою клубу.

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Іспанія Італія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Серхіо Рамос Серхіо Рамос Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
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