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"Почерк майстра": К'єлліні – про скандальний фол Серхіо Рамоса проти Салаха в Лізі чемпіонів

11:57 591 Читать на русском
"Почерк майстра": К'єлліні – про скандальний фол Серхіо Рамоса проти Салаха в Лізі чемпіонів
Той самий фол Серхіо Рамоса / Reuters

Оборонець туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні в захопленні від силового прийому капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса, застосованого ним проти вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18.

51’ Карім Бензема
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл
 
Садьйо Мане 55’
51’ Карім Бензема
55’ Садьйо Мане
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл

"Він є найкращим оборонцем на планеті. Кажуть, що він імпульсивний, не додержується тактики, що 8-10 голів за сезон пропущено через його помилки, але він дуже технічний і міг би бути форвардом, він повна протилежність мені.

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Тим не менш, він наділений двома характеристиками, яких більше ніхто не має. Він вміє зіграти найважливішу роль у великих матчах, та ще й його вчинки є алогічними, зокрема, нанесення травм із диявольською хитрістю. Той випад проти Салаха у фіналі ЛЧ-2018 був майстерним ходом. Він завжди казав, що не мав умислу, знаючи, що в 9 випадках із 10-ти таке падіння може призвести до перелому руки опонента", – цитує автобіографію К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, що зухвалий фол Серхіо Рамоса ще в першому таймі вивів з гри Мохамеда Салаха. Як наслідок, мадридський Реал здобув легку перемогу (3:1) над Ліверпулем та оформив свій 13-й кубок ЛЧ.

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Теги
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