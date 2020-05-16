"Они кажутся школьниками": Кьеллини высмеял игру защитников Реала без Рамоса

Лидер Ювентуса Джорджо Кьеллини отметил особое влияние Серхио Рамоса на психологию Реала.

"Сила, которую он передает через свое присутствие, просто невероятная. Без Рамоса некоторые чемпионы, такие как Варан, Карвахаль и Марсело, внезапно регрессируют.

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Они кажутся школьниками. Реал становится беззащитной командой. С ним на Бернабеу вы можете быть уверены, что мадридцы не проиграли бы Аяксу с тремя голами разницы. Ставлю на это любые деньги", – цитирует автобиографию Кьеллини Football Italia.

Напомним, Рамос присоединился к Реалу 15 лет назад из Севильи. Центрбек уже провел в составе "сливочных" более 400 матчей, став капитаном и настоящей легендой клуба.

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