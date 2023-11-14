"Луческу багато разів мені казав, що Україна – його другий дім. Він мав пропозиції, але він залишався в Україні. У мене були питання до Луческу після його інтерв'ю російським ЗМІ. І він мені сказав, що журналісти просто збрехали. Що російські журналісти все перекрутили. Вони говорили про одне, а видали зовсім інше.

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І він не збирався і не працюватиме у Росії. І їм він казав, що Росія – агресор, але цього вони не дали. У мене до Луческу було одне питання: навіщо було давати інтерв'ю росіянам? Мірча сказав, що більше ніколи не спілкуватиметься з російськими журналістами.

Не знаю, як до цього ставитись. Але Луческу одразу вийшов і сказав – це все брехня.

Прочитавши спростування, після цього я говорив ще й із Ігорем Суркісом. Він сказав, що для нього це взагалі був шок. Вони завжди спілкувалися з Луческу, і Мірча завжди казав, що Росія – це агресор, і війна – це неправильно. Звичайно, це інтерв'ю трохи наклало тінь на Луческу. Але я віддаю йому належне – він одразу вийшов і все розповів. Що це вся брехня. Це важливо", – сказав Циганик в ефірі Циганик Live.

Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.

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